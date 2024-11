Ilgiorno.it - Beatrice Rana, star del piano: "Sul palco incontro me stessa"

Alla fine di ogni concerto diresta un po’ di nostalgia; è difficile staccarsi dalla purezza delle sue interpretazioni. Dopo l’esibizione alla Scala la pianista italiana - acclamata nei maggiori teatri al mondo - torna domani a Milano per la Società dei Concerti al Conservatorio. Dove propone “Concerto in sol“ e “Pavane pour une infante défunte“ di Ravel e la “Sinfonia di do maggiore“ di Bizet accompagnata dall’Orchestra Haydn diretta da Michele Spotti., parliamo di Ravel e della sua perfezione. "È la prima volta che suono questo concerto, un capolavoro amato da tutti i pianisti, con uno dei secondi movimenti più commoventi mai scritti; è piacevole da eseguire, risente delle influenze inizio Novecento, fra cui il jazz con i suoi ritmi svasati. Suonarlo è il coronamento di un sogno".