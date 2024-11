.com - Basket Serie B Interregionale / La capolista Matelica sale a Senigallia

Infrasettimanale mercoledì 20 novembre, alle 21: match in salita per la Goldengas, 19 Novembre 2024 – Una Goldengasdecimata affronta in casa nella decima giornata dila, che dopo un avvio altalenante, complici gli infortuni dell’ex Musci e Mazzotti, ancora assenti, ha ingranato la marcia giusta.Si gioca al PalaPanzini mercoledì 20 novembre alle ore 21.Perfino ad ora 12 punti con 6 vittorie e 3 sconfitte, per la Goldengas 8 con 4 vinte e 5 perse.Ma mentreha preso l’ottimo Arnaldo e ha visto finalmente l’esordio dell’argentino Zanzottera, exA del suo Paese, 25 punti nell’ultimo match e forse il giocatore più forte del campionato,ha perso i pezzi.Prima del match perso col Bramante c’è stato il grave infortunio di Giovanni Sablich, rottura del crociato del ginocchio sinistro, poi contro la squadra pesarese out per infortunio pure il fratello Pietro e il cambio del playmaker Druda, che se ci saranno saranno reduci comunque da acciacchi.