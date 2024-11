Bergamonews.it - Quale futuro per i trasferimenti dei calciatori? In UniBg un convegno sulla sentenza Diarra

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Lo scorso 4 ottobre la Corte di giustizia Ue si è pronunciata sul caso del calciatore francese Lassana, stabilendo che alcune regole contenute nel Regolamento Fifa sullo status e suidei(Rstp) sono restrittive sia del principio della libera circolazione dei lavoratori (art. 45 Tfue), sia della libertà di concorrenza (art. 101 Tfue).Proprio allae al suo potenziale impatto sarà dedicato ilorganizzato dal professor Stefano Bastianon dell’Università degli studi di Bergamo, in programma per giovedì 21 novembre alle 14,30 nell’aula Galeotti del polo giuridico-economico di via dei Caniana.Il, moderato da Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport e Tuttosport e commentatore di Raisport, vedrà la partecipazione di numerosi esperti del mondo calcistico, tra cui Andrea Butti (Lega Serie A), Umberto Marino (Atalanta BC), Valerio Bernardi (FIGC), Daniele Muscarà (AIAS) e Federico Venturi Ferriolo (LCA Studio Legale).