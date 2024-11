Maccarese, gli studenti del liceo si mobilitano per Valencia

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 novembre 2024 – Fiumicino città della generosità. E’ proprio il caso di dirlo se si prendono in considerazione le tante iniziative che hanno preso vita sul territorio, nel corso degli ultimi anni, per portare soccorso a chi è più in difficoltà. Ultima quella nata in aiuto della popolazione di, recentemente colpita dall’alluvione.Il progetto è stato promosso dal ristorante Pika Pikae vede la partecipazione delle Suore Carmelitane di Fregene, del Centro Anziani, della “Casa della Partecipazione” die del Comitato Fregene-.L’obiettivo è la raccolta di beni di prima necessità, scatolame, zuppe pronte, pasta, riso, biscotti, latte in polvere, prodotti igienici, pannolini, salviettine, stivali, pale, secchi, scopettoni, sacchi per rifiuti, accendini, candele, per portare un aiuto concreto alla popolazione in difficoltà.