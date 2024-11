Italia-Francia 1-3 Deschamps | Vittoria meritata abbiamo qualità Critiche? Vado avanti sereno

Leggi su Sportface.it

Didierè stato intervistato dalla Rai dopo1-3, sfida valida come ultima giornata della Nations League 2024/2025. “Penso che sia una, che ci permette di recuperare il primo posto. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un’in forma – spiega il ct dei transalpini –fatto vedere di avereanche senza molta esperienza, a livello tecnicofatto molto bene ma gli attaccanti hanno anche difeso bene.”In merito alleche spesso e volentieri lo accompagnano in patria,la prende con filosofia: “, contano i giocatori più dell’esterno. Forse è vero che qualcuno fuori si è stufato di me dopo tanti anni, non vogliono più vedere la mia faccia. Nessuno però potrà farmi perdere la tranquillità e la serenità.