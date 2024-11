Lettera43.it - I calcoli sbagliati della Lega sugli elettrodomestici, l’invasione degli Angelucci e altre pillole

Alberto Luigi Gusmeroli, presidentecommissione Attività produttive, Commercio e TurismoCamera, oltre che responsabile Fisco, non sembra avere grande dimestichezza con le cifre. «Laal governo promuove misure concrete per sostenere le famiglie, innescando al contempo meccanismi virtuosi con molteplici benefici per la nostra salute economia. In quest’ottica si inserisce la proposta di legge a mia prima firma, tradotta in emendamento alla manovra finanziaria, per incentivare la sostituzione di grandiobsoleti (frigo, lavatrice e lavastoviglie) con apparecchi a più elevata classe energetica, non inferiore alla B. La misura coprirà il 30 per cento del costo, nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per famiglie con indicatore economico inferiore ai 25 mila euro annui, stanziando 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2026-2027.