Evento Tour2000AmericaLatina | un roadshow ibrido che unisce live e social per scoprire l’America Latina

Tour2000AmericaLatina: un roadshow ibrido che unisce live e social per scoprire l'America Latina

Facebook WhatsAppTwitter IlGet Travel with Us, lanciato dal, rappresenta un’innovativa opportunità per agenti di viaggio e appassionati che desiderano approfondire eil vasto mondo delle destinazioni latinoamericane. Combinando eventie contenuti, l’iniziativa mira a coinvolgere più attivamente i professionisti del settore, presentando itinerari non solo nelle destinazioni più conosciute come Argentina, Brasile, Perù e Messico, ma anche in luoghi emergenti come Guyana, Honduras e Suriname.Un formato innovativo per l’approfondimento delle destinazioniIl, partito da Milano, prevede una serie di eventi che toccheranno diverse città italiane, tra cui Genova, Verona, Firenze, Roma e Napoli. Durante questi eventi, gli agenti di viaggio avranno una piattaforma per condividere le loro esperienze dirette, mostrandone le meraviglie attraverso video, fotografie e racconti avvincenti.