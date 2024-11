.com - Eccellenza / Il sintetico del ‘Bianchelli’ per la finale di Coppa Italia

Leggi su .com

Sabato 21 dicembre ore 16 a Senigallia tra Urbania e Chiesanuova. Chi vincerà succederà all’Osimana detentrice del titoloVALLESINA, 18 novembre 2024 – Sarà il Bianchelli di Senigallia l’impianto di gioco che ospiterà ladidiMarche tra Urbania e Chiesanuova che si disputerà sabato 21 dicembre, alle ore 16.Il tutto deciso negli uffici del Comitato Regionale della Figc di Ancona alla presenza dei rappresentanti dei due club.Le modalità della gara, quelle note: verranno disputati due tempi regolamentari di 45’ ciascuno; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità si procederà a battere i tiri di rigore.La vincente approderà alla fase nazionale dove è prevista una sola promozione in serie D.