Cos’è la smarginatura di Lila ne L’amica geniale

Elena Ferrante, con la sua quadrilogia, ha introdotto un concetto che ha segnato il dibattito culturale: la. Un termine che, pur non esistendo nel vocabolario italiano, descrive in maniera precisa e potente un’esperienza esistenziale che attanagliaCerullo, una delle due protagoniste, per tutta la sua vita. In sostanza si tratta di un processo profondo e radicale. È come se un individuo venisse letteralmente “smontato”, privato dei propri confini, della propria identità, fino a fondersi con il caos circostante.È un’esperienza di dissoluzione, di annullamento, che si manifesta in momenti di estrema tensione emotiva o in circostanze particolarmente traumatiche.Una foto di scena di4 con Irene Maiorino e Alba Rohrwacher – Fonte: Rai CulturaNe, ladisi presenta come una condizione esistenziale perpetua, un’ombra che incombe su ogni suo passo.