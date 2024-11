Sbircialanotizia.it - Arriva il freddo. In casa massimo 18-22 gradi ma umidi, con troppo caldo la salute è a rischio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Mai ariasecca e aerare sempre gli ambienti contro la concentrazione di virus e batteri. I consigli del medico per il riscaldamento degli ambienti chiusi in vista dell'ondata di gelo Con l'arrivo del primo assaggio d'inverno, che farà scendere le temperature nei prossimi giorni, si comincia anche a lottare con il termostato. E per .