Urne aperte, subito tam-tam impazzito: Emilia Romagna, il fortino rosso può crollare

4.529 sezioni elettorali in 330 Comuni. Si parte stamattina, conalle 7 fino alle 23. Si riprende domani, dalle 7 alle 15. È il turno delle elezioni regionali in, dove saranno chiamati al voto 3,6 milioni di aventi diritto. Quest'anno, l' “offerta elettorale” è leggermente ridotta rispetto al turno precedente del 2020. Si presentano quattro candidati presidenti (contro i dieci della volta scorsa) e undici liste totali in loro sostegno (a fronte delle diciassette di quattro anni fa). Si contenderanno 50 posti in consiglio, e gli elettori potranno esprimere anche voto disgiunto (cioè un candidato Presidente ma scegliere nel contempo una lista collegata a un altro). La tornata elettorale è anticipata di qualche mese per via dell'elezione a Strasburgo dell'ormai ex Presidente Stefano Bonaccini, che dopo le dimissioni ha lasciato il posto alla “facente funzione” Irene Priolo.