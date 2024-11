Oasport.it - “Sinner governa il tennis con mano di ferro”: l’incoronazione dalla Spagna. In Francia: “Leçon du maître”

La stampa estera ha celebrato con titoli altisonanti la vittoria conseguita da Jannikalle ATP Finals. Il sigillo del numero 1 del mondo nel torneo riservato agli otto miglioriti della stagione è stato riconosciuto in maniera unanime dai media stranieri, inchinatisi al cospetto del fuoriclasse altoatesino, oggi capace di liquidare Taylor Fritz e di trionfare da imbattuto di fronte al pubblico che ha gremito la Inalpi Arena di Torino.arriva il cubitale più sensazionalistico: “gobierna el tenis conde hierro“. Marca si è lasciata andare: “ilcondi. Era dai tempi migliori di Novak Djokovic che il circuito maschile non vedeva un leader dominante come Jannik. L’italiano è stato un profeta in patria“. Nel pezzo si legge: “La popolarità di Jannik a livello individuale è già maggiore di quella di qualsiasi calciatore”.