Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia ci vuol provare, Martin pronto per l’iride. Dalle 14.00 il via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.37 Diversa la scelta delle gomme tra i duellanti per il titolo: dura all’anteriore e morbida al posteriore per; dura all’anteriore e media al posteriore per.13.36 Da capire anche i giochi in favore dell’uno o dell’altro.ha parlato di “amici del Ranch” che potrebbero in qualche modo non ostacolarlo troppo, mentrepotrebbe contare sul supporto di Aleix Espargaró. Anche questo impatterà.13.35, allo stesso modo, avrà un 2025 molto particolare. Senon ci dovesse essere, Pecco avrà ulteriori stimoli per fare meglio, in considerazione dell’arrivo nel Team Ducati Factory di Marc Marquez, intenzionato a vincere nuovamente il titolo.13.34 Persarà una domenica particolare anche perché si chiuderà un capitolo.