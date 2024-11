Ilrestodelcarlino.it - Legato Albani e il presidente che non arriva

Laura Scalbi potrebbe presiedere ildi Urbino. Delega che dovrebbe essere svelata a breve. Ma il condizionale è d’obbligo perché conferme non ci sono, ma solo un nostro totonomi captando le correnti attorno via Puccinotti. Scalbi è in Forza Italia da quasi dieci anni da cui èta dopo essere uscita dalla lista Verdi/Sgarbi a metà del primo governo Gambini, rimanendo in maggioranza. Alle amministrative si è presentata con la lista “Centrodestra per Gambini“ venendo eletta in Consiglio comunale, dove è presente da due mandati avendo avuto anche la delega alle politiche giovanili. Nulla è certo, ma è tra i nomi della rosa di maggioranza ancora vacante. Oltre al rinnovo del Cda del, scaduto a settembre 2023, vanno rinnovate anche quelle per la Cappella musicale del Santissimo Sacramento e il Cda di Urbino Servizi.