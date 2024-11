Agi.it - Le cure dentarie in Albania e poi 8 mesi in ospedale. Il calvario di Simone Del Vecchio

Leggi su Agi.it

AGI - La scelta di sottoporsi adentistiche in, si è trasformata in un incubo perDel, 37enne web designer di Barletta, oggi allettato e in condizioni critiche da 8dopo un intervento odontoiatrico. La sua storia è stata raccontata dal fratello gemello Marco al “Corriere del Mezzogiorno”. Tutto è iniziato il 13 marzo scorso, quandoha deciso di recarsi a Tirana per un intervento di installazione di protesisu entrambe le arcate, attratto da una pubblicità che prometteva risultati eccellenti a prezzi competitivi. "Nostra madre c'era stata due anni prima, risparmiando oltre il 50% rispetto ai costi italiani, e tutto era andato bene.ha pensato di fare lo stesso", racconta Marco. Quel giorno, però, l'intervento si è trasformato in un