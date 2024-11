Ilgiorno.it - La Bottega del pane è “storica“. Il riconoscimento in Regione al fornaio dalle mani d’oro

"È il risultato del lavoro iniziato da mio nonno Sergio e proseguito da mio padre Massimo". Nicolò Grazioli commenta così il premio ricevuto dalla: in città la suadele Fossati arreda sono fra le 66 imprese storiche di Milano e provincia che hanno ottenuto il marchio identificativo. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia a Palazzo Lombardia. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di commercio, è dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni. "La nostra attività è nata nel 1973, e fino a oggi abbiamo lavorato tutti i giorni", dice Nicolò. Da otto anni alla guida dei negozi (dopo la prematura scomparsa del papà Massimo) Nicolò ai premi è piuttosto abituato.