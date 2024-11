Calciomercato.it - Inter, è ansia totale per Calhanoglu: le ultime sull’infortunio

Il turco si è fermato nuovamente in nazionale per un fastidio muscolare sullo stesso punto del ko accusato meno di un mese fa: i nerazzurri sono in contatto con la federazioneGli impegni in nazionale sono sempre più critici per le squadre di club che vedono partire in alcuni casi metà squadra titolare e si ritrovano a dover pregare che non gli succeda nulla. Perché spesso ci sono soste che danneggiano in modo importante gli allenatori alla ripresa del campionato. In questa finestra, ad esempio, Shomurodov è tornato a casa anzitempo e dovrà stare fermo una ventina di giorni a causa di una lesione muscolare. E Dovbyk dovrà fare gli straordinari. Particolarmente colpiti da infortuni in nazionale in questa stagione sono statee Juventus.Hakan(LaPresse) – calciomercato.itE Inzaghi anche stavolta deve incrociare le dita per l’ennesimo stop di un suo big, ovvero Hakan