Ilrestodelcarlino.it - Domenica di riposo. Poi testa al derby

Mentre il nome di Shpendi, gioielo dell’attacco bianconero, continua ad essere accostato a diversi club di massima serie, Fiorentina in primis, ma anche Torino – il giocatore valutato oltre i 15 milioni di euro non lascerà comunque la Romagna a gennaio, dicono i vertci del Cavalluccio, giornata dioggi per la truppa di Mignani. Gli allenamenti riprendono domani a Villa Silvia, all’appello mancheranno ancora Ceesay, Kargbo e Mendicino, impegnati nelle rispettive nazionali. Il primo giocherà domani sera allo Stade Olympique Hammadi Agrebi di Radès contro i padroni di casa della Tunisia, intanto il Gambia ha perso un’importante partita in chiave qualificazione alla fase finale di Coppa d’Africa, venerdì contro le Isole Camore (2-1). Ceesay però era assente in quanto doveva scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni incassate nelle gare precedenti.