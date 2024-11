Curling Europei Lohja 2024 | Italia battuta dalla Svezia in mattinata successo contro la Repubblica Ceca

Leggi su Sportface.it

Una vittoria e una sconfitta per l’maschile nella seconda giornata dei Campionatimaschili e femminili di, di scena a, in Finlandia. Lasi era aperta con ildei quattro azzurri (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella) ai danni dellacon il punteggio di 8-7. In serata non è riuscito il bis, con l’che è dovuta soccombereladel fuoriclasse Niklas Edin. 7-3 il punteggio in favore degli scandinavi, al termine di un incondotto fin dai primi end: lo skip svedese è stato infatti praticamente perfetto, portando i primi due punti alla sua nazionale nel primo end. Dopo un paio di mani annullate gli azzurri sono riusciti finalmente a sbloccare il punteggio, con l’unica chance per il pareggio che è arrivata nel quinto end, ma sarebbe servita una doppia bocciata molto complicata.