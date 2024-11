Italia-Francia Donnarumma | Mi aspetto bella accoglienza San Siro

Leggi su Sportface.it

“La differenza la sta facendo il gruppo, oltre a tutto quello che sta facendo l’allenatore e tutto lo staff. Ha trovato la medicina giusta per metterci a posto, per far sì che l’tornasse a fare l’. Ci voleva una sterzata dopo l’Europeo, il difficile è continuare con le prestazioni, il nostro obiettivo ora è continuare a migliorare, a lavorare e a divertirci. Il gruppo è un gruppo sano, che si diverte, sto rivedendo lo spirito del vecchio Europeo, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di indossare questa maglia”. Queste le parole del portiere e capitano dell‘, Gianluigi, alla vigilia del match contro lain Nations League: “Mbappé assente? Non so cosa sia successo, ma per loro è sicuramente un’assenza importante. E’ uno dei più forti al mondo, ci avrebbe dato fastidio, ma hanno degli altri attaccanti forti e di qualità, come Barcola che gioca con me al Psg ed è un talento incredibile”.