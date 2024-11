Inter-news.it - Chiesa occasione per l’Inter! Una strategia già per il mercato di gennaio

Leggi su Inter-news.it

torna a osservare con interesse Federico, attualmente al Liverpool, in una situazione che potrebbe trasformarsi (nuovamente) in un’opportunità di, magari già a.ANCORA NEI RADAR – Il trasferimento di Federicodalla Juventus al Liverpool in estate è stato dettato da una condizione contrattuale vantaggiosa per gli inglesi, che lo hanno acquistato a soli 12 milioni di euro. L’esperienza diad Anfield, però, ad oggi si è rivelata complicata, tanto da attirare nuovamente l’attenzione dei nerazzurri. A Liverpool,ha faticato a trovare spazio e continuità. Sia per motivi di ambientamento che per possibili problemi fisici, il giocatore non è riuscito a imporsi. La condizione fisica dell’esterno italiano è un punto interrogativo rilevante, così come sottolineato più volte da Arne Slot.