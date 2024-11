Gaeta.it - Ultime novità su The Voice Kids 2024: tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova edizione

Facebook WhatsAppTwitter Theè pronto a tornare in televisione, regalando emozioni e talento dai più giovani aspiranti cantanti. Il talent show musicale, dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, riempirà le serate degli spettatori di Rai1. Condotto da Antonella Clerici, il programma promette unastagione ricca di sorprese, giudici celebri e importanti. Scopriamo i dettagli e le anticipazioni della prima puntata, in programma per venerdì 15 novembre.Orario e giudici di TheL’appuntamento con “The” è fissato per venerdì 15 novembre, alle 21.30, su Rai1. Gli spettatori avranno il piacere di rivedere Antonella Clerici, che guiderà la trasmissione, presentando le storie personali dei giovani concorrenti. Questanon risparmia sui nomi noti tra i coach: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino si cimenteranno nella ricerca delle voci più promettenti del panorama musicale italiano.