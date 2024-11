Bergamonews.it - Storie Officinali, il workshop di Presente Prossimo per prendersi cura di sé attraverso i libri

Leggi su Bergamonews.it

profumate, balsami per l’anima, rimedi letterari che hanno la capacità di arrivare dritti al cuore. Sono leproposte da Jasminka Grendele e Chiara Di Carlo, esperte di bookcounseling e conduttrici di gruppi di lettura, in un originale e interessanteideato per il festival letterario.Tre incontri immersivi in programma il 16, il 23 e il 30 novembre, dalle 14 alle 17, alla biblioteca centro culturale Tullio Carrara di Nembro, durante i quali giocare con la grammatica narrativa, esplorare, sperimentare e dare voce e spazio al proprio brulicante mondo emotivo.Ma cosa sono le?“Sonoche assorbono dalle omonime erbe tutte quelle proprietà benefiche e terapeutiche per il nostro spirito e il nostro corpo,capaci di attirare la nostra attenzione e di raccontarci molto sul nostro modo di guardare il mondo, sulla nostra essenza – spiega Chiara Di Carlo -.