Rugby | il XV titolare scelto dal CT Quesada per Italia-Georgia

Leggi su Sportface.it

Il CT dell’ItalGonzaloha ufficializzato il XV azzurro che domenica, alle 14.40, affronterà laallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, nel secondo Test Match degli Azzurri nelle Autumn Nations Series 2024. Sarà il quarto confronto tra le due squadre, il terzo in, con un bilancio complessivo di due vittorie per gli azzurri e una per la, arrivata nell’ultimo precedente disputato a Batumi nel luglio 2022. Otto cambi nella formazionerispetto al XV sceso in campo ad Udine contro l’Argentina. Nel triangolo allargato torna a vestire la maglia numero quindici di estremo Matt Gallagher, al debutto davanti al pubblico di casa dopo l’esordio contro Samoa nel tour estivo, mentre alle ali trovano spazio Trulla e Ioane, che tornano a fare coppia per la seconda volta dopo la vittoria alta a Tonga in estate.