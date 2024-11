Roma Hermoso | Un onore essere accostato al Real Madrid

Leggi su Sportface.it

“Ho letto tutto, alcuni amici mi hanno girato quello che è stato scritto in Spagna. È sempre unquando il tuo nome vienea quello di grandi club. Io ho fatto parte del settore giovanile dele sarò sempre grato per gli insegnamenti che ho ricevuto. Ho 29 anni, ho giocato in Spagna per la maggior parte della mia carriera e mi piace il calcio della Liga. Non posso assolutamente chiudere le porte a un ritorno nel mio Paese“. Ha parlato così Marioal quotidiano spagnolo As. Il difensore ex Atletico, arrivato questa estate allada svincolato, secondo i media spagnoli sarebbe finito nel mirino delle Merengues, dove ha cominciato la carriera, nelle giovanili. Ilinfatti è alla ricerca di rinforzi in difesa dopo gli infortuni di Militao e Carvajal.