Ilgiorno.it - Progetto di inclusione sociale. Con “Scendi in campo“ volontari in prima linea

Lo sport che esce dai luoghi dove lo si pratica per farsi motore die recupero, in sinergia con le agenzie educative del territorio. Una proposta inedita, nel panorama delle attività di welfare giovanile della provincia di Sondrio, che porta un nome che è anche un imperativo: "in". Ilvede insieme Nuova Sondrio Calcio, promotore in stretta collaborazione con il Comune di Albosaggia e i partner Fondazione Albosaggia, CooperativaContatto, SSD Polizia Penitenziaria e SSD Dappertutto. Grazie al supporto di "Sport&Giovani: crescere insieme", un’iniziativa promossa e realizzata da Sport e salute S.p.A. in collaborazione con la Regione Lombardia – U.O. Sport e Giovani, "in" non si limiterà all’area geografica del capoluogo, ma si estenderà per tutta la Valtellina, privilegiando le zone più isolate o prive di un’adeguata offerta di attività sportive.