Quotidiano.net - Nyt, incontro Musk-ambasciatore Iran a Onu

Leggi su Quotidiano.net

Elon, stretto sostenitore del presidente eletto Donald Trump e membro della sua futura amministrazione, ha incontrato lunedì a New York l'iano all'Onu in una sessione che due funzionariiani hanno descritto come una discussione su come disinnescare le tensioni trae Stati Uniti. Lo riferisce il New York Times. Gliiani hanno affermato che l'trae l'Amir Saeid Iravani è durato più di un'ora e si è tenuto in un luogo segreto, descrivendolo come "positivo" e come una "buona notizia".