Ritirato il progetto La discarica non sarà ampliata

Dopo anni di battaglie e proteste, arriva una notizia che dà sollievo a tutta la comunità di Baricella: Hera ha ufficialmente ritirato il progetto di ampliamento della discarica. Una vittoria collettiva frutto dell’impegno dei cittadini e del coraggio del comitato che si è opposto con determinazione. A comunicarlo è stato il sindaco Omar Mattioli: "In ottemperanza a..." Un passo importante verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Una storia che va avanti da anni e che ora sembra essere arrivata alla conclusione definitiva: Hera ha ufficialmente ritirato il progetto per l’ampliamento della discarica di Baricella. Un progetto che aveva visto unirsi tanti cittadini del paese, in protesta, in un nutrito comitato che ha sempre portato avanti la sua crociata contro questo ampliamento. A comunicare la novità, ieri, è stato il primo cittadino Omar Mattioli: "In ottemperanza a quanto già annunciato dall’amministrazione comunale di Baricella e a seguito delle trattative intercorse tra il Comune, la Regione Emilia-Romagna e Herambiente, quest’ultima ha presentato formalmente richiesta di archiviazione dell’istanza di riesame dell’Aia, comunicando la sua volontà di non dare corso al progetto di ampliamento della discarica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it