Indagini sul focolaio legionella Sei inquilini ricoverati un morto | Non possiamo stare tranquilli

La recente emergenza legionella nel caseggiato di via Rizzoli 73-87 ha scosso profondamente la comunità, con sei inquilini colpiti, di cui uno purtroppo deceduto. La paura è palpabile: l’acqua calda, utilizzata fino a pochi giorni fa, è diventata un motivo di angoscia e preoccupazione. La situazione richiede interventi immediati e trasparenza per garantire la sicurezza di tutti. La salute pubblica non può essere lasciata al caso.

e Marianna Vazzana "La paura c’è, perché l’acqua calda l’abbiamo utilizzata fino a domenica. E poi sapere di un inquilino morto e di altri cinque ricoverati non ci fa certo stare tranquilli". Gabriella e Filippo Cirulli sono residenti nel caseggiato popolare di via Rizzoli 73-87, dove è in corso un focolaio di legionella. "I casi a oggi segnalati sono 6, di cui 4 tuttora ricoverati, e un paziente è deceduto" spiega Ats in una nota. La vittima di polmonite da legionella pneumophila si chiamava Luigi Gandini e aveva 91 anni, come raccontato ieri su queste pagine. È deceduto il 30 giugno al San Raffaele lasciando una figlia e due nipoti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indagini sul focolaio legionella. Sei inquilini ricoverati, un morto: "Non possiamo stare tranquilli"

In questa notizia si parla di: legionella - ricoverati - focolaio - morto

Legionella nelle case MM di via Rizzoli: un inquilino è morto, tre sono ricoverati. Nello stesso complesso scattò l'allarme nel 2017 - Una tragica allerta scuote Via Rizzoli a Milano: tre persone ricoverate e un uomo di 91 anni deceduto, presumibilmente vittima della legionella.

Focolaio di legionella: un morto e diversi ricoverati a Milano. Avviate indagini urgenti: la zona in allerta >> https://buff.ly/AsFOAvw Vai su Facebook

Indagini sul focolaio legionella. Sei inquilini ricoverati, un morto: Non possiamo stare tranquilli; Legionella a Milano, un morto e sei casi accertati: quattro ricoverati per un «focolaio in corso»; Legionella in case popolari a Milano, un morto e diversi ricoverati.

Indagini sul focolaio legionella. Sei inquilini ricoverati, un morto: "Non possiamo stare tranquilli" - In corso i controlli di Ats per individuare l’origine del contagio; nei prossimi giorni i ri ... Si legge su ilgiorno.it

Legionella a Milano, un morto e sei casi accertati: quattro ricoverati per un «focolaio in corso» - E' in corso un «focolaio di legionella» presso il complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli 77- Lo riporta msn.com