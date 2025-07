Noi 23 ore senza elettricità né acqua Giù le saracinesche incassi persi E merce buttata per migliaia di euro

Siamo rimasti senza luce per 23 ore, un incubo che ha messo in ginocchio attività e speranze. Da Decio, storico locale del Rondò, si respira ancora la paura di perdite ingenti e clienti delusi. La divisione tra le due parti della piazza, una illuminata e l'altra al buio, simbolizza la frattura causata da questa emergenza. Eppure, nonostante tutto, la resilienza di chi lavora e resiste emerge forte e chiara.

Noi siamo tra i fortunati. Siamo rimasti senza corrente al massimo per un’ora – raccontano da Decio, storico bar trattoria del Rondò –. Mio figlio stava tagliando il vitello per il tonnato. Lo abbiamo servito un po’ in ritardo. Dall’altra parte parte della piazza, i nostri colleghi sono invece in ginocchio. Divisa in due, piazza IV Novembre. Con la parte, sul lato di viale Gramsci, totalmente al buio per quasi una giornata intera. "Siamo rimasti senza corrente 23 ore, da martedì a mercoledì – racconta Lin Qunwet, titolare del bar davanti alla fermata dell’autobus –. Abbiamo dovuto buttare tantissima merce, non avevamo neanche l’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it