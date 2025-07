In Vallata Estate al fresco Calendario top

L’estate in Val di Bisenzio si anima con un calendario ricco di eventi pensati per ogni gusto e età. Tra feste tradizionali, escursioni nella natura e momenti di relax, questa vallata accoglie ospiti e villeggianti con un’offerta variegata e coinvolgente. La proloco di Montepiano propone appuntamenti quasi quotidiani, tra cui il suggestivo "Borgo dei vini a Villa Sperling" del 19 luglio. Scopriamo insieme le imperdibili iniziative che renderanno la tua estate indimenticabile!

Iniziative per tutti i gusti e per tutte le età in Val di Bisenzio, che come ogni estate accoglie villeggianti e visitatori con feste più o meno tradizionali e bagni di natura. Ricchissimo il calendario della proloco di Montepiano, che ha eventi quasi quotidiani, suddivisi in diverse location (fra cui l’antico mulino) e per tema, dalla natura al benessere. Fra i più importanti, segnaliamo il "Borgo dei vini a Villa Sperling" (19 luglio), il "Monteloud Rock Fest" (26 luglio), la tradizionale festa di Ferragosto, la serata danzante con l’orchestra Casadei (16 agosto) la festa coi fuochi d’artificio e in musica con Marco "Bana" Pieraccini (23 agosto) e, a settembre, il 21, la "Sagra della patata". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Vallata . Estate al fresco. Calendario top

