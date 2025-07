Toasty Glam | quando il make up crea una pelle da vacanza

Trasforma la tua bellezza in un’ode all’estate con il Toasy Glam, il trucco che crea una pelle da vacanza eterna. Perfetto per celebrare l’epoca Hot Girl Summer, questa tendenza trucco estate 2025 ti permette di sfoggiare un look caldo, sensuale e radioso, come se fossi appena tornata da una fuga al sole. Lasciati conquistare da questa magia luminosa e rendi ogni giorno un vero momento di relax e glamour.

Ancora una volta è arrivato il momento di celebrare un’epoca Hot Girl Summer e il modo migliore per farlo è abbracciando la tendenza trucco estate 2025 più hot. Pensiamo a un trucco caldo, baciato dal sole e sensuale ed ecco la ricetta per il Toasty Glam Make up. L’estate è il momento in cui il trucco mima gli effetti del sole sulla pelle, passando dall’effetto bonne mine (ribattezzato champagne cheeks ) a quello sunkissed o sunburnt nel giro di qualche moto di rotazione della terra. Ed è proprio al look sunburnt che si ispira il Toasty Glam. Tuttavia, se il primo aveva un effetto finale molto più da Lolita, il Toasty Glam appartiene ad una sensualità più adulta. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Toasty Glam: quando il make up crea una pelle da vacanza

