In tre per rubare una borsa da Arket Blitz dei ghisa | due ladre in manette

In un'epoca in cui la rapidità e l’astuzia sembrano regnare sovrane, due ladre sono state fermate in flagranza di un tentativo di furto presso l'Arket di via Grossi. Lo schema, collaudato e ormai tristemente noto, si svolge sempre allo stesso modo: tre complici, un copione già scritto. La loro manovra è stata interrotta grazie all’intervento tempestivo della polizia locale, che ha dimostrato ancora una volta che la sicurezza è una sfida da prendere sul serio.

Lo schema è sempre lo stesso. E le batterie di borseggiatrici lo mettono in pratica costantemente, in metropolitana o nei negozi del centro. Si muovono in tre: la prima distrae la vittima, la seconda segue a ruota per fare da scudo e la terza compie materialmente il furto. La scena si è ripetuta pure mercoledì pomeriggio all’Arket Store di via Grossi angolo Cordusio, ma gli agenti del Nucleo reati predatori della polizia locale sono riusciti a cambiare il finale: in manette due delle tre ladre in azione, la trentaseienne bulgara Evitma Goranova e la quarantacinquenne connazionale Dochka Marinova; in fuga la loro complice, ora ricercata dai ghisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In tre per rubare una borsa da Arket. Blitz dei ghisa: due ladre in manette

In questa notizia si parla di: arket - ladre - manette - rubare

In tre per rubare una borsa da Arket. Blitz dei ghisa: due ladre in manette.

In tre per rubare una borsa da Arket. Blitz dei ghisa: due ladre in manette - E le batterie di borseggiatrici lo mettono in pratica costantemente, in metropolitana o ... ilgiorno.it scrive

Derubano turista californiana: due ladre in manette - MSN - Le ladre fingono interesse per alcuni capi di abbigliamento, ma stanno solo mettendo in atto un diversivo per coprire quello che succederà di lì a pochi secondi. Da msn.com