Cena dei popoli in piazza Battaglini

Vieni a vivere un’esperienza unica durante la Cena dei Popoli in piazza Battaglini, a San Mauro Pascoli. Questo evento, organizzato con passione da Gas Giovani Adulti e Caritas, trasforma la piazza in una grande tavolata di solidarietà e convivialità. Per la prima volta nel cuore del paese, si celebra l’incontro tra culture diverse, promuovendo accoglienza e scambio. La tua partecipazione renderà questa serata ancora più speciale, perché insieme possiamo costruire ponti di comprensione e amicizia.

San Mauro Pascoli ospita la ’Cena dei Popoli’ in piazza Battaglini che sabato alle 19.45 si trasformerà in una grande tavolata. L’evento è organizzato dal gruppo Gas – Giovani Adulti San Mauro e dalla Caritas con il patrocinio del Comune. Per la prima volta, la cena approda nel cuore del paese, nella piazza davanti la chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo, portando all’aperto un messaggio di accoglienza, scambio e arricchimento reciproco. La serata si fonda sull’idea della condivisione del cibo come veicolo di dialogo tra culture: ogni partecipante è invitato a portare un piatto tipico del proprio Paese d’origine, contribuendo a creare una tavolata multiculturale e inclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena dei popoli in piazza Battaglini

In questa notizia si parla di: cena - piazza - popoli - battaglini

Confcommercio, 80 anni da incorniciare. Così la cena in piazza ha celebrato la storia - Celebrare 80 anni di storia: così la cena in piazza ha ricordato l’importanza di Confcommercio Modena, fondata nel 1945, dopo la liberazione.

"Guardate lì". Cena della Nato a L'Aia, Meloni a tavola con Trump. Il dettaglio ai più attenti non sfugge: cosa hanno notato (FOTO) Vai su Facebook

Cena dei popoli in piazza Battaglini.

Cena dei popoli in piazza Battaglini - San Mauro Pascoli ospita la ’Cena dei Popoli’ in piazza Battaglini che sabato alle 19. Come scrive ilrestodelcarlino.it

In piazza della Libertà a Bagnacavallo la ventunesima edizione della Cena dei Popoli foto - Camerun, Marocco, Mozambico, Romania, Senegal, Tunisia, Ucraina, Italia, Polonia, Albania e Repubblica Dominicana sono i paesi rappresentati quest’anno ... Da ravennanotizie.it