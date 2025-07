Putin a Trump | Non mi fermo Telefonata di un' ora tra i leader | Il leader Usa | nessun progresso sull' Ucraina non sono contento

In un clima di tensione crescente, le telefonate tra Putin e Trump rivelano l’impasse sulle questioni ucraine, senza progressi concreti. Mentre il presidente ucraino si trova in Danimarca e l’Europa promette armi, la richiesta di mezzi statunitensi diventa centrale. La diplomazia internazionale si confronta con sfide complesse, lasciando intendere che la strada verso una soluzione non sarà facile. La situazione resta sotto stretta osservazione, con molte incognite sul futuro.

Il presidente ucraino in Danimarca, l'Europa promette armi. La replica: «Servono anche i mezzi statunitensi».

Zelensky: “A Istanbul voglio vedere Putin”. Il leader russo all’Ue: “Pianificano sanzioni? Deficienti” - Il 15 maggio Istanbul ospiterà un atteso incontro tra leader mondiali, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che intende confrontarsi direttamente con Vladimir Putin.

Putin a Trump: «Non mi fermo»; Trump non ferma Putin: "Russia e Ucraina combattano ancora"; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei.

Putin a Trump: «Non mi fermo». Telefonata di un'ora tra i leader, proseguono i negoziati | Da Washington stop ai Patriot per l'Ucraina - I negoziati per la pace in Ucraina proseguiranno ma il presidente russo Vladimir Putin non si sposta dalle sue posizioni e ribadisce.

Putin a Trump: «Non mi fermo». Il dialogo si fa glaciale, ma la guerra è secondaria - La telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, la sesta dall'inizio dell'anno, ha confermato quanto il rapporto tra i due leader sia ormai ridotto a un confronto asciutto, privo delle concessioni ch ...