Darderi-Thompson oggi in tv Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Oggi, nel cuore di Wimbledon 2025, si celebra un momento storico per Luciano Darderi, il talento argentino che ha scelto di onorare l’Italia con la sua carriera. La sfida contro Jordan Thompson rappresenta una vera e propria prova del fuoco, un’occasione da non perdere per il giovane classe 2002. Scopri orario, programma e streaming di questa partita epica: un match che potrebbe cambiare il destino di entrambi i protagonisti.

Potenziale momento storico per Luciano Darderi. Il tennista classe 2002 di Villa Gesell, che però all’Italia ha donato tutta la propria carriera tennistica, può tentare il colpo grosso e andare agli ottavi di Wimbledon. Dall’altra parte della rete c’è Jordan Thompson, per quella che è una sfida quasi da ora o mai più: l’australiano, infatti, sa di avere un’occasione enorme per centrare i primi ottavi a Wimbledon. Ma, alla fine dei conti, lo stesso discorso vale per Darderi, che sull’erba anche l’anno scorso dimostrò di valere (portando al quinto set un Lorenzo Musetti futuro semifinalista). Si giocherà sul Court 18, uno dei campi esterni più belli al mondo nonché scolpito nella storia da Isner-Mahut del 2010 (non per caso c’è la targa commemorativa). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darderi-Thompson oggi in tv, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

