Treviolo investe 2 milioni tra scuola mobilità dolce sport parchi e servizi sociali

Treviolo si prepara a un grande impulso di investimenti, destinando oltre 2 milioni di euro a settori chiave come scuola, mobilità sostenibile, sport, parchi pubblici, sanità e servizi sociali. Questa significativa manovra finanziaria, approvata dal consiglio comunale, punta non solo a completare progetti già avviati ma anche a lanciare nuove iniziative strategiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e vivibile.

Scuola, mobilità dolce, sport, parchi pubblici, sanità e servizi sociali: sono questi i settori interessati dalle nuove variazioni di bilancio approvate dal consiglio comunale di Treviolo, che sbloccano oltre 2 milioni di euro per completare interventi già programmati e avviare nuovi progetti strategici per il paese. Settecentomila euro potranno arrivare da un bando regionale per la riqualificazione degli impianti sportivi, altri 200mila per la realizzazione di percorsi ciclopedonali. Le risorse andranno a rafforzare due cantieri già previsti: la sistemazione delle tribune del campo sportivo di viale dell’Aeronautica e l’ampliamento della rete ciclopedonale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviolo investe 2 milioni tra scuola, mobilità dolce, sport, parchi e servizi sociali

