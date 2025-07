La scrittrice Niviaq Korneliussen | Con Trump che vuole la Groenlandia e quello che succede nel mondo ci troviamo a un bivio e dobbiamo scegliere che strada percorrere

In un mondo in tumulto, dove le pretese di leader come Trump minacciano la Groenlandia e il fragile equilibrio globale, ci troviamo di fronte a un bivio. La scrittrice Niviaq Korneliussen, con il suo primo romanzo, ha dato voce a giovani queer di Nuuk che lottano per liberarsi dalle cicatrici del passato. Ora, undici anni dopo, ci invita a riflettere sulle scelte che plasmeranno il nostro futuro e sulla forza rivoluzionaria dei giovani. La domanda è: quale strada sceglieremo?

Nel suo romanzo d'esordio, quattro ragazzi queer di Nuuk esplorano le loro identità, cercando di liberarsi delle cicatrici di secoli di colonizzazione. Undici anni dopo averlo scritto, l'autrice guarda in faccia queste cicatrici, e tutte quelle che arriveranno. Le pretese del presidente degli Stati Uniti, l'odio che dilaga nel mondo occidentale. E spera nella rivoluzione dei più giovani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La scrittrice Niviaq Korneliussen: «Con Trump che vuole la Groenlandia e quello che succede nel mondo, ci troviamo a un bivio e dobbiamo scegliere che strada percorrere»

Con la pubblicazione di «Una notte a Nuuk» di Niviaq Korneliussen (trad. Francesca Turri), dal 2 luglio in tutte le librerie, gli Iperborei – la storica collana di Iperborea in formato 10x20 cm – taglierà il traguardo dei 400 titoli. Il primo, pubblicato nel 1987, fu «La Vai su Facebook

La scrittrice Korneliussen: «Noi siamo agli antipodi della visione di Trump» - Con la vitalità dei suoi 35 anni, Niviaq Korneliussen, commenta così le esternazioni di Trump sulla “acquisizione” della Groenlandia: « Esiste una relazione forte con la Danimarca, anche se ... Lo riporta ilsole24ore.com

Niviaq Korneliussen racconta la luce e il buio della Groenlandia - Niviaq Korneliussen è una millennial classe ‘90 ed è considerata la principale voce narrativa groenlandese di portata internazionale. rivistastudio.com scrive