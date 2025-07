Più di 20 milioni per battere la Juve | Ecco il piano della Roma | ESCLUSIVO

La Roma si prepara a sfidare la Juventus sul mercato con un investimento da oltre 20 milioni di euro, puntando forte su un talentuoso terzino brasiliano. L’obiettivo? rafforzare la squadra e competere ai massimi livelli, anche in vista delle prossime sfide internazionali. Il piano dei giallorossi è chiaro: investire con decisione per raggiungere nuovi traguardi e mantenere alta la competitività. Scopriamo tutti i dettagli di questa strategia ambiziosa.

Le ultime sul mercato dei giallorossi, pronti a mettere le mani sul calciatore che tanto piace anche ai bianconeri: il punto della situazione Dal Mondiale per Club alla Roma. Il club giallorosso ha deciso di fare sul serio per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini, il terzino brasiliano. Più di 20 milioni per battere la Juve: “Ecco il piano della Roma” (LaPresse) – Calciomercato.it Per fare il punto della situazione sul calciatore attualmente del Flamengo, Wesley, che i capitolini possono prendere in sinergia con l’Everton, a Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Fabio Massimo Splendore: “La novità emersa nel pomeriggio di ieri – conferma il giornalista – è che si sta ragionando per prendere Wesley, sfruttando la sponda Everton, così da superare i paletti del Fpf. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Più di 20 milioni per battere la Juve: “Ecco il piano della Roma” | ESCLUSIVO

