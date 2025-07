A Livorno un investimento da 20 milioni di Solvay per un impianto di produzione di silice bio

Livorno si prepara a scrivere una nuova pagina di innovazione industriale: Solvay Silica investe 20 milioni di euro per un impianto di silice bio altamente dispersibile, sfruttando la cenere di lolla di riso come materia prima. Un progetto che non solo rivoluziona il settore chimico italiano, ma promuove anche un’economia sostenibile e circolare. Questo investimento rappresenta un passo deciso verso un futuro più verde e innovative opportunità di crescita.

LIVORNO – L’azienda Solvay Silica ha annunciato un investimento da 20 milioni di euro per realizzare, nel proprio sito produttivo, un innovativo impianto per la produzione di silice altamente dispersibile (Hds) da fonte biologica. Si tratta di una svolta significativa per il settore chimico italiano: l’impianto utilizzerĂ come materia prima la cenere derivata dalla lolla di riso, un sottoprodotto agricolo tradizionalmente considerato uno scarto. Il risultato sarĂ una silice bio-circolare con un’impronta di carbonio ridotta fino al 50 per cento rispetto ai processi convenzionali. Lo stabilimento di via Leonardo Da Vinci a Livorno, attivo da decenni e giĂ specializzato nella produzione di silice per diversi settori industriali, diventa così il primo sito in Italia ad avviare una produzione su scala industriale di silice da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

