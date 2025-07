PS5 pEMU Portato su PS5 da John Törnblom | Emulazione Retro a Portata di Mano

Nuova frontiera per gli appassionati di retro gaming: John Törnblom ha portato pEMU sulla PS5, consentendo di rivivere classici senza sforzo. Grazie a un payload dedicato, questa innovazione apre le porte a una vasta gamma di emulatori come FinalBurn Neo, Sega Genesis, NES e Super Nintendo, direttamente sulla console di ultima generazione. L'emulazione retro si evolve ancora di più, offrendo un’esperienza nostalgica a portata di mano. È il momento di riscoprire i giochi che hanno fatto la storia!

La scena dell’emulazione retro continua a evolversi, e l’ultima novità arriva da John Törnblom, che ha portato pEMU sulla PlayStation 5! Originariamente sviluppato da Cpasjuste, questo progetto open-source è stato adattato per PS5 grazie a un payload dedicato, permettendo di eseguire emulatori come pFBNeo (FinalBurn Neo), pGEN (Sega Genesis), pNES (Nintendo Entertainment System) e pSNES (Super Nintendo) direttamente sulla console di Sony. Scopriamo insieme come funziona, come installarlo e quali sono le caratteristiche principali di questo progetto disponibile su GitHub. Cos’è pEMU?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net