Aggressione al Pilastro Pestato mentre lavora

Un episodio di violenza brutale scuote il quartiere Pilastro: un tecnico, impegnato in un sopralluogo, è stato brutalmente pestato e ha subito la frattura di un femore. L’aggressione, sfociata da un equivoco, mette in luce le tensioni crescenti tra residenti e gruppi nomadi che hanno preso dimora nella zona. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della convivenza e della sicurezza nel quartiere.

Lo hanno scambiato per un ‘impiccione’. E lo hanno pestato di botte, finendo per rompergli un femore. L’assurda aggressione è avvenuta mercoledì pomeriggio in via Salgari, al Pilastro, dove un tecnico, incaricato da una cooperativa di censire l’area per dei lavori, stava facendo foto e rilievi. Purtroppo per lui, nella stessa strada, da almeno una settimana, si erano stabilite, con una decina di camper, delle famiglie nomadi, che tra l’altro si erano anche allacciate alla rete idrica abusivamente, motivo per cui avevano già ricevuto una visita dalla polizia locale, che, stando a quanto raccontano i residenti, le avrebbe anche invitate ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al Pilastro. Pestato mentre lavora

