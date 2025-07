Il saluto del vecchio Monza | Grande legame tra città e club

Un momento storico che segna un nuovo capitolo nella storia del Monza, consolidando il forte legame tra la città e il suo amatissimo club. In un clima di calore e rispetto, le istituzioni e i vertici del Monza si sono riuniti in Comune per condividere questa importante svolta. Un'occasione per celebrare il passato e guardare con entusiasmo al futuro, rafforzando il senso di appartenenza e passione che unisce Monza e il suo grande cuore sportivo.

Un clima disteso e cordiale, ma anche carico di significato, ha accompagnato l’incontro svoltosi in Comune tra il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il vicesindaco Egidio Longoni e i vertici del Monza, Adriano Galliani, amministratore delegato della società, e Danilo Pellegrino, rappresentante del consiglio di amministrazione. L’appuntamento arriva a poche ore dal passaggio di proprietà del club da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures. Una svolta che segna la fine dell’era Berlusconi, cominciata nel 2018 con il sogno – poi realizzato – della promozione in Serie A. Un’impresa memorabile, entrata nel cuore dei tifosi e che ha profondamente segnato l’identità sportiva della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il saluto del “vecchio” Monza: "Grande legame tra città e club"

