Sul palco con Bosco, gli inquilini del sottoscala: canzoni che danno voce a ciò che spesso ignoriamo, trasformando l'invisibile in ascolto. Con il suo progetto musicale Bande Rumorose in A1, il cantautore Matteo Bosco ci invita a riscoprire le storie dimenticate di oggetti, persone e luoghi. Non perdere questa occasione di ascoltare, dal vivo, un universo nascosto tra le note, oggi alle 20 al teatro OppArt di Sovico.

Canzoni che provano a dare voce a tutte quelle situazioni, persone, oggetti e luoghi che pur essendo davanti ai nostri occhi non vediamo davvero e restano inascoltate. È quanto propone il cantautore di origini friulane ma milanese d’adozione Matteo Bosco con il suo progetto musicale Bande Rumorose in A1: l’artista suonerà i suoi brani oggi alle 20 al centro culturale teatro OppArt di Sovico, in versione voce e chitarra. Sul palco di via Giovanni da Sovico porterà prima di tutto i pezzi del nuovo album intitolato “Gli inquilini del sottoscala“. Info 039-9008448, prenotazioni a biglietteria@oppart. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sul palco con Bosco “Gli inquilini del sottoscala“

