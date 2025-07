Infastidisce una donna per un vecchio debito Trovati droga e contanti in casa | denunciato

Una vicenda che mette in luce quanto le tensioni di vecchi debiti possano portare a conseguenze inaspettate. Un giovane tunisino di 24 anni, infastidendo una donna per questioni economiche, è stato poi scoperto con droga e contanti di dubbia provenienza durante un intervento delle forze dell’ordine. La sua vicenda si conclude con una denuncia, ma il caso apre uno spiraglio su tematiche di attualità e sicurezza.

Ha infastidito una sua vecchia conoscente per un debito economico, ma in casa la polizia di Stato gli trova droga e denaro di dubbia provenienza. Un 24enne di origine tunisina è stato denunciato in stato di libertà , con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti risalgono al pomeriggio di due giorni fa quando gli uomini della squadra Volanti della questura sono stati chiamati a intervenire in piazzale Europa, allertati da una giovane ragazza che riferiva di essere stata infastidita da un ragazzo, sua vecchia conoscenza, per un presunto debito economico fra loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infastidisce una donna per un vecchio debito. Trovati droga e contanti in casa: denunciato

In questa notizia si parla di: debito - droga - casa - denunciato

