Moscioli la Consulta si riunirà per verificare lo stato di salute

La Consulta Pesca si prepara a riunirsi entro dieci giorni per monitorare lo stato di salute dei moscioli, dopo l’apertura alla pesca. L’assessore regionale Andrea Maria Antonini rassicura: la regione Marche ha già in programma un protocollo con un investimento di 300 mila euro, volto a tutelare questa preziosa risorsa e garantire un futuro sostenibile. È il momento di agire insieme per preservare il nostro patrimonio marittimo.

"La Consulta Pesca ha già programmato una seduta da svolgersi entro dieci giorni circa. In quella circostanza verrà aggiunto all’ordine del giorno un punto sulla verifica dello stato di salute dei moscioli dopo l’apertura alla pesca". Lo fa sapere l’assessore regionale con delega alla Pesca Andrea Maria Antonini. "Come Regione Marche - prosegue - nel frattempo sigleremo il protocollo propostoci dal sindaco Silvetti dove impegneremo 300 mila euro a favore degli istituti di ricerca per il monitoraggio delle acque, oltre ad altrettanti 300 mila euro a parziale ristoro alle imprese della pesca del mosciolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Moscioli, la Consulta si riunirà per verificare lo stato di salute"

Moscioli, via alla pesca. La consulta accoglie la richiesta dei professionisti del settore - La ripresa della pesca dei moscioli segna un'importante svolta per il settore locale, che aveva attraversato momenti di incertezza.

Questione moscioli, Antonini 'fondi per monitoraggio e ristori'. "Entro 10 giorni riunione Consulta per verificare stato salute"

