Methaphone un telefono che non è un telefono per superare la nostra dipendenza dagli schermi

Immagina un telefono che non "suona" come gli altri, ma che ci invita a distogliere lo sguardo dallo schermo. Methaphone, una tavoletta trasparente tra arte e utilità , nasce per superare la dipendenza digitale e riscoprire il piacere della presenza reale. Un innovativo strumento che trasforma il modo di comunicare e vivere il tempo, invitandoci a riflettere sul nostro equilibrio tra tecnologia e umanità .

A metà tra un progetto artistico e uno strumento davvero utile, il Methaphone è una tavoletta trasparente pensata per aiutarci a passare meno tempo ingobbiti sullo schermo.

