Ripresa post-alluvione La Bcc ancora in campo Fondi per soci e clienti

Dopo le devastanti alluvioni, la Bcc ravennate, forlivese e imolese si conferma al fianco del territorio, lanciando un maxi plafond di 10 milioni di euro per mutui a condizioni agevolate. Un aiuto concreto e immediato per chi ha subito danni, rafforzando il nostro impegno a sostegno di soci e clienti colpiti da calamità , perché insieme possiamo ricostruire e ripartire più forti di prima.

Un aiuto concreto per chi ha subito danni da eventi calamitosi: la Bcc ravennate, forlivese e imolese conferma il proprio sostegno al territorio, rinnovando e ampliando il plafond straordinario di dieci milioni di euro destinato all’erogazione di mutui chirografari a condizioni agevolate. La misura, già attivata dopo le gravi alluvioni del maggio 2023, viene ora estesa a tutti i soci e clienti colpiti anche da calamità avvenute successivamente. Il plafond è riservato a chi ha formalmente presentato – o presenterà – domanda di contributo tramite la piattaforma Sfinge della Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ripresa post-alluvione. La Bcc ancora in campo. Fondi per soci e clienti

In questa notizia si parla di: clienti - soci - ripresa - post

Clienti non soci e slot con sigilli violati, maxi multa e chiusura per un circolo a Cirò Marina - A Cirò Marina, un circolo è stato sanzionato con una maxi multa e chiusura per la violazione dei sigilli sugli slot machine e irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande.

Duemila soci (su 6.500) alla festa organizzata al campo sportivo di Donoratico Vai su Facebook

Ripresa post-alluvione. La Bcc ancora in campo. Fondi per soci e clienti; La mega assemblea della Banca per il Trentino Alto Adige: aumentano clienti, soci e utili - Economia; Assemblea di Banca d'Alba: oltre 19mila soci approvano il bilancio record e rinnovano la fiducia alla governance / Foto e Video.

Jaguar Land Rover: la ripresa post-Covid passa dalla centralità del cliente - Motorionline - lockdown rinnovando e personalizzando sempre di più i servizi dedicati a propri clienti, posti al centro della attenzioni aziendali per il rilancio ... motorionline.com scrive

Piovan, non solo plastica nella ripresa post lockdown - Piovan, realtà attiva nella produzione di sistemi ausiliari di automazione (stoccaggio, trasporto, trattamento) per l’industria della plastica e alimentare, chiude i primi nove mesi dell’anno ... Segnala ilsole24ore.com