Penske si allarga ancora. Nasce Ferrari Modena.

Una nuova era si apre per gli appassionati di lusso e prestazioni: Penske Automotive Italy annuncia con entusiasmo la nascita di Ferrari Modena, segnando un capitolo innovativo nella storia delle concessionarie di alta gamma. Dopo 11 anni di collaborazione con Ineco Auto Modena, questa mossa sottolinea l’impegno di Penske nel rafforzare il suo legame con il Marchio del Cavallino Rampante, consolidando una partnership che si estende ormai su scala globale.

Ora è ufficiale: è nata Ferrari Modena. Questo sarà il nuovo nome della storica Concessionaria di via Emilia Est, in seguito all’acquisizione da parte di Penske Automotive Italy. Si chiude dunque dopo 11 anni la collaborazione tra il marchio del Cavallino Rampante e Ineco Auto Modena. Al contrario, si rafforza ulteriormente la partnership tra Penske Automotive Group e Ferrari, che da anni ha ormai una portata globale, con sedi presenti in Germania, in Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti e in Giappone, e che ora si arricchisce di un ulteriore sito, in questo caso ancora più importante considerando che ci si trova a pochi chilometri da Maranello, la sede del principale stabilimento della casa italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it