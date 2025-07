Isola pedonale e ztl a orari diversi E così corso Matteotti si svuota

Da anni i commercianti di Porto Recanati chiedono di allineare gli orari dell’isola pedonale e della ZTL in Corso Matteotti, ma finora senza successo. La mancanza di confronto con la giunta ha portato a un corso ormai vuoto già alle 23, compromettendo l’attività commerciale serale. È arrivato il momento di ascoltare le esigenze di chi vive e lavora nel cuore della città, per ridare vitalità e impulso a questa zona fondamentale.

"Da anni chiediamo almeno di far coincidere l'orario della zona a traffico limitato con quello dell' isola pedonale in corso Matteotti, ma non siamo stati nemmeno convocati dalla giunta per discuterne. Il risultato è che nelle ultime sere il corso è completamente vuoto già alle 23, e come categoria non possiamo esserne contenti". Ubaldo Traini (nella foto), storico referente dei commercianti di Porto Recanati e titolare della catena di negozi d'abbigliamento "Tutti i tipi", riporta l'attenzione sulla ztl prevista in città ogni giorno di luglio e agosto, dalle 21 fino alle 3, oltreché sull'isola pedonale in programma per tutta l'estate in corso Matteotti, dalle 20 alle 3.

